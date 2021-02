PETACCIATO. Partito puntualmente oggi lo screening di massa, su base volontaria, per i residenti del comune di Petacciato. Il test, in modalità drive through, si svolge in via Tremiti numero 1, il piazzale di fronte alle scuole. Per partecipare basterà recarsi lì oggi o domani, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 muniti di documento di riconoscimento, copia della tessera sanitaria ed il modulo per il consenso precompilato disponibile presso il Comune o all’indirizzo http://www.comune.petacciato.cb.it/hh/index.php.

Affluenza importante e mobilitazione locale encomiabile, come sottolineato dal sindaco Roberto Di Pardo:

«Oggi prima giornata di screening. Ottima risposta dei petacciatesi, in fila sin dalle prime ore, dimostrazione di altissimo senso civico! non avevo dubbi! Grazie ai volontari della protezione civile che instancabili come sempre dirigono le operazioni in maniera impeccabile.

Grazie al laboratorio Prolab e al dottor Andrea Greco per la fornitura al costo dei tamponi e per aver donato tutto il materiale di supporto ma soprattutto per aver donato il suo tempo e la sua professionalità. Grazie agli operatori: Dottoressa Giulia Candela, dottoressa Maria Luisa Mariotti e al dottor Giuseppe Marzullo. Grazie ai tanti che hanno manifestato un alto senso di appartenenza alla comunità offrendosi per portare un caffe, un cornetto, acqua e addirittura il pranzo a tutti i volontari. Ma soprattutto grazie ai miei concittadini, ad attendere, in fila, composti e ordinati. Non abbassiamo la guardia! Il virus cammina sulle nostre gambe: indossiamo sempre la mascherina, manteniamo il distanziamento interpersonale e igienizziamoci frequentemente le mani».