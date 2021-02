LARINO. Debutto dello screrening antigenico anche a Larino: «Cari concittadini la prima giornata di screening gratuito alla popolazione (in realtà le prime tre ore), grazie alla meticolosa organizzazione messa in atto dalla Cives-Infermieri per l'emergenza d'intesa con la Croce Rossa Italiana, la Pro Loco, la Misericordia, l'Anpana e la Val Trigno Molise, si è chiusa con un risultato davvero importante», riferisce il sindaco Pino Puchetti. Sono stati effettuati – solo di pomeriggio - ben 374 tamponi rapidi antigenici utilizzando i due metodi possibili a piedi o con la propria autovettura. Tutte le operazioni si sono svolte al meglio e devo dire grazie alle associazioni ma anche a voi concittadini che avete dimostrato grande senso di responsabilità e partecipazione. Dai risultati che mi sono stati comunicati, 3 nostri concittadini sono risultati positivi al test. Per loro, come da prassi, è stata disposta la quarantena in attesa dell'effettuazione del tampone molecolare. Lo screening proseguirà anche domenica, dalle 9.30 alle 13.00 e poi nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Alla luce dei dati che ci sono pervenuti questa sera, un nuovo caso positivo, ma altri quattro negativizzati, gli attualmente positivi a Larino sono 39 certificati dal tampone molecolare Asrem a cui si aggiungono i 3 positivi al test rapido svolto oggi pomeriggio per un totale di 42 soggetti positivi. Come sempre vi ricordo l'importanza del rispetto delle regole dettate in tema di contenimento del contagio e l'uso dei dispositivi di protezione personale. Siate e siamo tutti responsabili».