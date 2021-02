"E diciamolo... è una tragedia annunciata"

TERMOLI. Prevenire è meglio che curare: E’ un assioma riconosciuto da tutti. Infatti, in teoria, nessuno ha delle argomentazioni che possano sconfessarne il messaggio. Ma, nella pratica, moltissimi non ne seguono l’insegnamento.



Quindi la realtà presenta un mix di persone che assumono due opposticomportamenti: quelli impegnati a prevenire e quelli che affrontano un problema, se pur noto in precedenza, solo quando esso si manifesta con le sue massime conseguenze.

Quanto sopra vale a livello personale ed, in tale caso, il fatto che ognuno segua una delle due scelte alternative denota che siamo in piena libertà democratica.

Ma quando il problema è la salute dei cittadini, la politica non può disconoscere il suddetto principio che antepone il darsi da fare prima rispetto a quando l’evento esplode.

Purtroppo nello specifico della pandemia, non abbiamo visto serie azioni preventive, ma solo seriosi inutili litigi. E quando il Covid si è presentato nel Molise con la forza della variante inglese, la regione è rimasta disarmata, ormai come un topo in trappola.

INERZIA ED OTTIMISMO (CATTIVO). Al paridel colesterolo, ci sono due tipi di ottimismo: quello buono e quello cattivo. Quello buono è collegato ad un progetto, ad un obiettivo per il quale spendiamo fatica, anima e cuore. E quindi l’ottimismo è il sale che dà sapore a tutto, è la ciliegina che completa la bella presentazione di una torta.

L’ottimismo negativo è quello collegato al non far nulla, all’attesa della nota manna dal cielo, alla convinzione che gli altri si diano da fare per noi. Cioè esso si manifesta in quelli che, nonostante la totale mancanza di attiva partecipazione a ciò che vorrebbero raggiungere o avere, nell’attesa affermano ma io sono ottimista

Da quanto sopra è evidente che la miscela di inerzia ed ottimismo cattivo non produce nulla, se non danni. Ed ancora una volta, se ci riferiamo alle singole persone le conseguenze negative non possono che ricadere sui singoli. Ma quando l’inerzia e l’ottimismo di facciata appartengono a persone con responsabilità pubblica durante una pandemia, (che era iniziata a livello nazionale ben un anno prima), in questo caso la miscela carsicaha portato i suoi danni a distanza di mesi ad un’ interaregione. E che danni: lutti e sofferenze.

Premesso quanto sopra, ricordiamo che, dall’inizio della pandemia in Italia (febbraio 2020) fino ad ottobre, il fenomeno virale ha avuto nel Molise scarse conseguenze rispetto al resto del Paese. Al limite la nostra regione poteva considerarsi quasi un’isola felice. E ci siamo chiesti se fosse merito del comportamento dei molisani o della struttura morfologica della regione oppure un limitato flusso di contatti interregionali.

Ma in ogni caso solo gli ingenui, parenti degli stupidi, potevano pensare che la nostra regione, in quanto piccola e la più piccola del Paese, potesse sfuggire all’invasione del virus. E purtroppo è verosimile che i responsabili della politica della salute non si siano posti neanche per un attimo negli ultimi 12 mesi, magari di notte, dopoun profondo respiro e l’acquisizione di un po’ di coraggio, di fronte allo specchio del proprio bathroom e si siano così interrogati:

“Ma se il virus si dovesse innamorare della nostra piccola regione e ci venisse a trovare cosa succederebbe? Siamo preparati? Cosa dobbiamo fare, date le normali deficienze strutturali della nostra sanità? Quali iniziative dobbiamo mettere in atto per reggere l’onda d’urto di un invisibile nemico che non ha preferenze e non guarda in faccia a nessuno?

Insomma domande normali che il cittadino comune si pone. Ma è possibile che i politici ed i responsabili non se le siano fatte e non si siano attivati di conseguenza e per tempo?

Conclusione. Cari corregionali, siamo sfortunati. Perché i responsabili diretti ed indiretti della sanità termolese e regionale, pur essendo personecon incarichidi responsabilità pubblica non sono convinti del principio che prevenire è meglio che curare ed hanno nel loro Dna duecaratteristiche: l’inerzia e l’ottimismo (quello cattivo).

In sostanza non è colpa loro, se hanno una convinzionesulla prevenzione diversa dalla nostra e un Dna non adatto alle circostanze pandemiche. E quindi la verità è che siamo sfortunati noi. In ogni caso la situazione è pessima, fainc***are e ci porta ad esplodere: “e diciamolo è una tragedia annunciata”.

Luigi De Gregorio