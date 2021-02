«Grazie per quanto avete fatto per me, grazie per quanto ogni giorno fate per curare i pazienti»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo Leo Ciavarella, un altro paziente torna a casa dopo il ricovero Covid e si tratta di Carolina Salvatore, sempre di San Martino in Pensilis. E’ stata curata prima nell’area grigia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, quindi nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli, nella zona “Anziano fragile” al secondo piano. Da lei una testimonianza di buona sanità e gratitudine per tutto il personale sanitario.

Non ha ancora sconfitto il Covid, ma, lei forte di natura, sa che le terapie che le hanno praticato a Campobasso hanno fatto effetto, hanno aggredito il virus che sta fuggendo in ritirata dal suo corpo.

“Non so come o dove abbia contratto il virus, quello che posso dirvi è che mi sono sentita male, avevo decimi di febbre, e cominciavo ad avere fame d’aria.

La situazione peggiorava giorno dopo giorno fino a quelle domenica in cui, dopo un primo ricovero al San Timoteo, hanno deciso di trasferirmi nell’unità operativa ‘Anziano Fragile Covid, al secondo piano del Cardarelli.

Il primo giorno ricordo di essere stata da sola in camera, poi nei successivi ho condiviso la mia stanza con altre due signore anziane. La terapia farmacologica insieme alla somministrazione dell’ossigeno che mi è stata praticata mi hanno aiutata a superare il momento critico.

Due giorni fa, sono tornata a casa ma, prima di lasciare il reparto, ho voluto farmi una foto con una parte del personale che ho conosciuto.

Una foto con il pollice alzato al cielo. E con il mio anche quello del personale che mi ha assistito per tutto il tempo del mio ricovero.

Si dicono tante cose delle degenze in malattie infettive, di quelle al secondo come al quinto piano, io posso solo dire un grazie immenso a coloro che davvero come angeli mi hanno curata, assistita, protetta contro questo subdolo virus che ha portato via tanta gente a me cara.

In primis, però, voglio dire grazie al dottor Nicola Rocchia del pronto soccorso di Termoli che viste le mie condizioni di salute ha ritenuto necessario il mio trasferimento al Cardarelli.

Voglio dire grazie al dottor Ricci, al dottor Martella, al dottor Gianetti, al dottor Manna e al dottor Romano.

Esprimere la mia gratitudine agli infermieri Alessia, Erika, Luigi, Antonietta, a tutto il personale sanitario del 2 piano ‘Anziano Fragile – Covid.

Grazie per quanto avete fatto per me. Grazie per quanto ogni giorno fate per curare i pazienti. Non so se siate pochi o tanti, conosco i vostri occhi e posso dirvi che non mi sono mai sentita sola.

Così come soli non lo sono gli altri pazienti ricoverati ancora da voi. Dietro le vostre protezioni, indispensabili per tutelare voi ed i vostri affetti più cari, ho visto gli occhi, o meglio, il cuore di professionisti che amano il loro lavoro.

Professionisti che, anche stremati, non mi hanno mai lesinato un sorriso, una parola, un semplice gesto di vera vicinanza alla sofferenza. Occhi, un cuore, che mi ha parlato più di tante parole vuote. E’ anche grazie a voi che sono tornata a casa. Grazie”.