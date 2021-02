Da domani in corsia i 5 medici militari dell'Esercito, 4 al Cardarelli e un anestesista a Termoli

CAMPOBASSO. E' previsto per le 18 l'arrivo in Molise di cinque medici militari, che dovranno rimpinguare organici esigui a dire poco nella nostra regione. Provengono dal policlinico militare dell’Esercito al Celio, inviati dal generale Antonio Battistini - comandante sanità e veterinaria dell’esercito - su espressa richiesta del presidente Toma e del direttore della protezione civile Brasiello - per dare manforte al personale che da mesi sta fronteggiando l’emergenza senza messi adeguati.

Due rianimatori, 2 cardiologi e un medico generalista Covid saranno già da domani in corsia per dare un contributo che in questo momento delicatissimo appare fondamentale.

Un anestesista al San timoteo di Termoli, affidato al dottor Rocchia, gli altri quattro in servizio al Cardarelli con Flocco referente.