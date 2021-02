In Molise somministrate 21.556 dosi di vaccino, in Italia 4.222.695

CAMPOBASSO. In attesa di conoscere quali misure saranno intraprese dal Governo per accelerare sul piano vaccinale, anche per fronteggiare meglio la diffusione delle varianti al Covid-19, in Molise a ieri sera erano state somministrate 21.556 dosi, di cui 21.045 della Pfizer-BioNTech e 511 di AstraZeneca, ancora nessuna dose della Moderna è stata inoculata. A livello nazionale, invece, con l'aggiornamento alle 8 di questa mattina, il Ministero della Salute rende noto che sono state somministrate 4.222.695, con 1.391.019 persone vaccinate anche con dose di richiamo.