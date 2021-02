TERMOLI. «Caro giovane, Papa Francesco ti scrive una lettera: una proposta per te», è l'invito alla lettura che il vescovo della diocesi di Termoli-Larino rivolge a ragazze e ragazzi della comunità diocesana del basso Molise.

«Certamente vivi, come tutti noi, un momento strano. Ti invito a non subirlo, a non lasciarlo correre in attesa che finisca. Intanto renditi protagonista nell’accogliere le indicazioni che ci vengono suggerite, sono restrizioni, è vero, ma per costruire, qualcosa di più grande: il Bene di tutti. Poi tra le molte possibilità che ci sono per una tua crescita umana e professionale alle quale potrai dedicare liberamente il tuo tempo e la tua intelligenza, vorrei proporti di prendere in esame la possibilità di fare un viaggio, certamente interiore, sul senso della tua vita confrontandoti un po’ da vicino con Gesù.

C’è una lettera che Papa Francesco ha scritto a te, e ai tuoi coetanei, ormai un anno fa. Forse ne hai sentito parlare ha il titolo latino “Christus vivit”(Cristo è vivo).

E’ abbastanza articolata, vorrei proportela a puntate, una ogni settimana, da qui a giugno.

Naturalmente la affido alla tua riflessione personale, ma se ti venisse il desiderio di condividere qualche domanda, qualche riflessione, sarei ben contento di conoscerle.

Grazie e buona lettura.

+ Gianfranco, vescovo