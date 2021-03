PORTOCANNONE. Nella mappatura estesa degli screening antigenici organizzati in basso Molise c’era anche Portocannone. Il weekend si è concluso con 540 prelievi, a cui aggiungere 80 tamponi rapidi domiciliari che saranno effettuati oggi.

«A seconda dell'andamento epidemiologico in atto all'eventuale riapertura delle scuole,si valuterà l'opportunitàdi utilizzare i tamponi residui a suo tempo prenotati, per un ulteriore esame sulla popolazione scolastica, che ovviamente prevederà un preventivo accordo su base volontaria con i Genitori - ha riferito sui social l'amministrazione comunale di Portocannone - si coglie l'occasione per ringraziare tutti i cittadini che hanno aderito a questa importante iniziativa di prevenzione, la Società Cube Solutions di Santa Croce di Magliano per la professionalità e la disponibilità di tutto lo Staff impiegato per il servizio e il Raggruppamento Carabinieri in Congedo di Portocannone, per l'assistenza prestata nell'arco delle due giornate di screening».

Il sindaco Giuseppe Caporicci ha ringraziato la popolazione di Portocannone che, con grande compostezza, ha risposto all'iniziativa di prevenzione anti-Covid.

Nella prima tranche di sabato, processati 340 tamponi,individuato un unico soggetto asintomatico, già avvisato e posto in isolamento per il successivo tampone molecolare di Asrem.