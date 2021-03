Ditta abbandona il cantiere della Torre Covid e chiede più soldi, ad Arcuri la patata bollente

CAMPOBASSO. All'ospedale Cardarelli, mentre è in allestimento l'area coi moduli aggiuntivi di Terapia intensiva, si sguarnisce il cantiere dedicato alla realizzazione della Torre Covid, l'infrastruttura appaltata dal commissario all'emergenza Domenico Arcuri e che servirebbe per allaggerire di molto la pressione sui reparti dell'ospedale regionale individuato da subito come hub Covid del Molise. L'azienda a cui i lavori erano stati aggiudicati, la Mastellone di Napoli, ha avanzato una richiesta di revisione prezzi di alcuni milioni di euro, a cui l'Asrem non ha chiaramente risposto favorevolmente. La procedura amministrativa è in capo ad Arcuri e gli toccherò sbrogliare anche questa intricata matassa.