CAMPOMARINO. Commosso ricordo per la maestra Matilde Dattoli.

«Non si può spiegare l'amore, la gioia, la grinta, la passione a chi non ha avuto il piacere di conoscerti.

Noi abbiamo avuto questo immenso onore. Ci hai ascoltato, supportato e indirizzato sempre verso scelte giuste.

Sei stata una mamma, una guida, una presenza costante ed ora non poterti dire "capo" come dobbiamo fare? Come bisogna muoversi?

Sarà davvero dura senza il tuo sguardo vigile!

Senza la tua parola giusta!

Tu sei stata la maestra di tutti, la nostra maestra!

Resterai sempre nel nostro cuore .

Ora facci un ultimo regalo: guidaci sempre nella giusta direzione e sostieni i tuoi cari, ora più che mai devono sentirti vicina!

Ti vogliamo bene buon viaggio maestra Matilde.

Le educatrici dell'asilo nido la tana dei birichini.