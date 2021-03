Muore nel reparto di Terapia intensiva di Foggia un 73enne di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Era stato trasferito diversi giorni fa dall'ospedale San Timoteo di Termoli attraverso la Cross agli ospedali Riuniti di Foggia, ma il 73enne originario di San Martino in Pensilis che era ricoverato in Terapia intensiva non ce l'ha fatta. E' deceduto nella giornata di oggi. Cordoglio in paese. Ennesima vittima del Covid nel basso Molise in questo funesto 2021.