«Fuori dalla fase più critica della malattia, grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno curato»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Testimonianza diretta di un paziente Covid: «Sono Michelangelo Coccia di Santa Croce di Magliano, anche io, come molti di noi, ho vissuto la brutta esperienza di essere malato di Covid.

Io per fortuna sono rientrato a casa e per questo mi sento di fare un ringraziamento particolare al dottor Michele Iantomasi che mi ha curato con costanza, determinazione ed impegno, l’equipe dell’area grigia del San Timoteo di Termoli che mi ha tirato fuori dalla fase più critica della malattia; il mio ringraziamento va inoltre ai medici, agli infermieri, le ragazze Oss e tutti gli operatori del primo piano di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso che hanno curato e sostenuto tutti noi, con la loro infinita gentilezza e con infinito amore per il prossimo. Grazie, grazie di cuore».