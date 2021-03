«Una vita che hai dipinto coi colori di sorrisi e grida felici di centinaia di bimbi»

TERMOLI. Davvero una straordinaria testimonianza di cordoglio quella per la 73enne maestra Matilde Dattoli, scomparsa ieri. Da Nicolino Cannarsa, che l’aveva coinvolto in quella bella manifestazione che fu il premio canoro per bambini “Castello d’Argento”.

Il sodalizio tra Nicolino e Matilde si rinnovava allorquando Cannarsa veniva chiamato per incontrare i bimbi degli asili sul dialetto e la tradizione locale.

Un connubio tra i due che ormai era diventato indissolubile.

Per questo, nel sapere della sua morte, Nicolino con le lacrime agli occhi ha scritto un pensiero sulla sua carissima amica Matide:

Matilde, carissima Amica, che cammini tra le stelle, sento il bisogno di regalarti un ultimo canto (come quelli che ti piaceva sempre ascoltare da me), proprio nel preciso istante che hai attraversato quella "porta", quella "luce" con la tua solita dignità e coraggio e oggi conosci la Verità, puoi vedere tutto! Oggi l'apparenza, se chiudo gli occhi nel profondo io ti vedo, bella, sorridente, hai raggiunto la serenità.

La pace e l'armonia dentro di te... la stessa che eri solita distribuire ad ogni tua collaboratrice ma, soprattutto, donare ai tuoi bambini! Al di là dei limiti dello spazio e del tempo, la tua interiorità continua a vivere, a essere. Certo, la vita è un dono, un dono gratuito per cui ringraziare il Cielo ogni mattina quando si aprono gli occhi e ogni sera.

Prima di chiuderli e, proprio nel racconto della tua vita, tu hai apprezzato la tua storia e quella di tante persone.

Sacrificandoti per tutti: è attraverso il lavoro che hai donato la tua vita, umilmente, mettendola al servizio degli altri, fin da quando eri ragazza (a scuola, in parrocchia, nel sociale).

Sei in viaggio, il più importante: quello dell'anima e della spiritualità! Anch'io desidero un viaggio nei ricordi, insieme a te, per non dimenticare la tua forza, il tuo entusiasmo, la tua determinazione, la tua generosità, una mamma, una maestra di vita, un'amica… sapevi dare tanto, sempre, anche quando ti si chiedeva l'impossibile (ricordi?).

Io e te amici, da sempre, con lo stesso dono: quello del donarci agli altri! I nostri canti insieme, i progetti per gli spettacoli, le ansie, le preoccupazioni e poi i sorrisi e gli applausi per i tuoi e "nostri" piccoli attori, unici protagonisti nello scrigno della tua Storia, unica e inimitabile.

Dalla metafora di un protagonista di un racconto di Dostoevskij che diceva "La bellezza salverà il mondo", tu ne hai colto il vero senso e ne hai fatto una scelta di vita: una vita che hai dipinto con i colori dei sorrisi e delle grida felici di centinaia di bambini, dalla stima e dalla gratitudine delle loro mamme che te li affidavano con l'amore che sprigionava dai tuoi occhi neri rassicuranti, del calore dei tuoi nipotini e della famiglia, del fraterno e sincero abbraccio dei tuoi Amici.

Ora le tue parole, il tuo sorriso, il tuo donarti, saranno sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti: fra le stelle continua a splendere e a sorridere, come solo tu sai fare.

Su uno degli ultimi messaggii che io e Carla ti abbiamo inviato c'era scritto "Noi, vicini a te....! E io ti aspetto, per continuare a cantare insieme e con noi, i tanti bambini che, da sempre amiamo".

Matilde Amica di sempre, mantienila quella promessa, anche da lassù, dove senz'altro siederai su un posto privilegiato, perché ampiamente meritato, ma ti prego: nel tempo, prepara una sediolina accanto a te, come eri solita fare quando venivo a scuola per insegnare ai bambini i canti del Santo Natale, così potremo continuare a cantare, ancora insieme e prepara un gran concerto con il coro degli Angeli. Tutto ciò che è vita ritorna, si ripete!

Nicolino Cannarsa