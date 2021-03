Un'altra vittima della pandemia in Molise, 60enne di Casacalenda si è spento a Roma

CASACALENDA. Un'altra vittima della pandemia in Molise, si è spento un 60enne di Casacalenda, persona nota nella comunità locale. Il decesso è avvenuto nella serata di ieri al centro Covid del Lazio, a Roma, dove era stato trasportato in elicottero con la Cross alcuni giorni fa. Sgomento in paese per questo decesso. In precedenza era stato ricoverato all'ospedale Cardarelli.