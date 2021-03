GUGLIONESI. Grande entusiasmo oggi al liceo di Guglionesi quando è giunta la comunicazione ufficiale che l’istituto della cittadina basso molisana è stato selezionato tra più di 100 scuole d’Italia per far parte del progetto radioweb promosso dal Liceo Kennedy di Roma e supportato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

La voce della radio è il titolo dell’ambizioso progetto che ha come scopo quello di creare una redazione radiofonica a livello nazionale o, come affermano i suoi ideatori, un’unica orchestra che suoni all’unisono. Un progetto importante basato sulla cooperazione tra scuole e che vuole offrire un’opportunità formativa ai propri discenti rendendo loro capaci di lavorare sia in autonomia sia in simbiosi con gli altri e contrastando concretamente quello che è il grave fenomeno della dispersione scolastica.

Il liceo di Guglionesi avrà pertanto una web radio di istituto che verrà inserita in un network di scuole appartenenti ad altre regioni italiane. I ragazzi saranno i protagonisti attivi di questo percorso, entreranno nell’affascinante mondo della comunicazione radiofonica e ideeranno e condurranno programmi di vario genere dando sfogo al loro talento.

Nei prossimi giorni la scuola selezionerà degli studenti che parteciperanno ad un corso di formazione di 20 ore che, oltre ad essere riconosciuto come Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), formerà figure professionali nei seguenti ambiti: Direzione Artistica, Station Manager, Speaker, Editing Audio, Segreteria d’edizione, Editing Video, Redazione, Sound Engineer, Marketing e Social, Grafico, Amministrazione e Website Builder. Inoltre, gli allievi migliori potranno essere selezionati per trascorrere due giorni nella capitale presso gli studi di voicebookradio.

Entusiasta la dirigente scolastica Patrizia Ancora - Un’opportunità incredibile per la scuola e per i nostri studenti. Oggigiorno la comunicazione è un elemento chiave della società e capire i meccanismi e le modalità attraverso le quali viene veicolata un’ informazione è necessario tanto a livello personale quanto professionale.

Avere una web radio nel nostro istituto farà acquisire maggiori competenze ai nostri studenti, permetterà di mettere in pratica i contenuti acquisiti e darà anche la possibilità di esplorare un nuovo mondo, di appassionare i ragazzi e, perché no, scoprire nuovi talenti. Il progetto si allinea, inoltre, con il nuovo piano di studio del Liceo Economico Sociale che proprio sulla comunicazione farà uno dei suoi punti di forza, creando figure che possano supportare le realtà delle aziende locali e non.

Naturalmente è un’opportunità anche per gli studenti degli altri corsi che potranno affinare e completare la loro formazione liceale. Infine, cosa forse più importante, si riuscirà a stimolare la motivazione degli studenti, la capacità di lavorare in squadra, la consapevolezza che la scuola è un luogo stimolante ed è parte fondamentale della loro vita che porteranno sempre con sé, ovunque essi andranno.