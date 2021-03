«Quanti molisani hanno gli anticorpi neutralizzanti contro il Covid?»

TERMOLI. «Quanti molisani hanno gli anticorpi neutralizzanti contro il Coronavirus della SarsCov 2 tra vaccinati e persone che hanno incontrato il virus in modo sintomatico ed asintomatico? Una domanda importante e fondamentale ai fini della ripresa della vita normale. Eppure per fare questo esame presso i laboratori analisi degli ospedali pubblici molisani perfettamente attrezzati a farli, si stanno incontrando e subendo inspiegabili grandissime, anzi troppe difficoltà amministrativo-burocratiche per essere eseguiti. E' necessario sbloccare con urgenza le autorizzazioni necessarie allo scopo». E' quanto afferma il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«Tamponare, vaccinare e testare gli anticorpi neutralizzanti sono i tre capisaldi che ci porteranno ad uscire da questa emergenza sanitaria, economica e sociale, ma bisogna sbloccare la loro autorizzazione presso tutti i laboratori analisi ospedalieri che già da domani sarebbero in grado di farli a tappeto».

Lo stesso medico ha inviato una missiva a commissario alla sanità Regione Molise Dott. Angelo Giustini

Oggetto: esame di screening della immunità contro la proteina Spike del Coronavius per i vaccinati e per tutta la popolazione molisana. Lo richiedono a gran voce tutti gli operatori sanitari vaccinati e tantissimi cittadini molisani che sono costretti a rivolgersi ai laboratori analisi "privati" .

Per la tranquillità e la sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti che si rivolgono al sistema sanitario regionale , è necessario quanto urgentissimo fare al più presto l'esame per la ricerca degli anticorpi (neutralizzanti) contro l'antigene anti Sars Cov 2 Spike 1-2 per valutare l'immunità acquisita dal personale ed estendere tale possibilità a tutti i cittadini molisani .

Non è possibile che vengano posti problemi dove i problemi non ci sono.

Tali test già in uso presso il laboratorio di Campobasso devono continuare ad essere fatti senza essere interrotti, ma tali test si devono fare anche presso gli ospedali di Termoli ed Isernia senza posizioni ostative che ne rallentano l'autorizzazione e senza soccombere a logiche burocratiche amministrative che ne ostacolano l'esecuzione ma anzi devono avere un iter prioritario a carattere di urgenza per causa della emergenza in corso .

Tutti i laboratori ospedalieri sono perfettamente in grado di farli con immediatezza ed è sbagliato sospenderli dove già si fanno .

Sarebbe opportuno per tali "test" che ci fosse una procedura d'urgenza da parte della regione per la delibera di codici e tariffario, da estendere anche ai test antigenici e molecolari, in mancanza della quale è urgente procedere alla autorizzazione con qualunque modalità di accettazione possibile.

La burocrazia del Ssr pubblico non può prevalere sulla salute dei lavoratori e dei cittadini ,quindi subito i "test" anti Spike in tutti laboratori regionali .

E' paradossale che i laboratori privati possano eseguire e stiano eseguendo questo test senza un codice ed un nomenclatore e che invece ai laboratori pubblici sia preclusa questa attività o addirittura interdetta quella già in atto solo per motivi burocratici e/o amministrativi.