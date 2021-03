Ancora un lutto Covid nella comunità di San Martino, una 87enne è deceduta a Foggia

SAN MARTINO IN PENSILIS. La comunità di San Martino in Pensilis subisce un altro lutto a causa del Covid e per la seconda volta in appena 24 ore, un decesso avvenuto agli ospedali Riuniti di Foggia. A spegnersi è stata una 87enne, ricoverata da tre settimane nel nosocomio pugliese, in cui è stata ricoverata dopo l'aggravarsi delle sue condizioni mentre era in casa a curarsi. In ospedale, ma al Cardarelli, si trova anche il marito 89enne. Profondo cordoglio espresso in paese.