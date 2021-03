TERMOLI. La pandemia causata dal Covid-19 non ha modificato solo le abitudini di ognuno di noi, costringendoci ad adeguarci al pericolo, ma ha intaccato anche il lavoro degli addetti alle letture dei contatori, in particolar modo di quelli dell’acqua.

Da marzo, infatti, nessun tecnico passerà più nelle case dei termolesi, ma non solo, per provvedere alla lettura dei contatori. Addio anche al bigliettino, apposto dietro la porta di ingresso dell’abitazione con su scritti i numeri del consumo: a partire da questo mese via libera all’autolettura da inviare sul numero WhatsApp della ditta preposta che, in questo caso, è Acea Molise srl.

La novità è stata segnalata da Contrada Porticone dove, all’interno dei vani ascensore e del portone di ingresso, sono stati esposti i manifesti contenenti le istruzioni per procedere all’invio dei dati. «Per motivi legati all’emergenza Covid-19 i tecnici Acea non potranno effettuare le letture dei contatori dell’acqua all’interno delle abitazioni», si legge sul cartello.

«Per questo motivo mettiamo a disposizione il seguente numero di cellulare: 331 268 7710 sul quale tramite WhatsaApp vi invitiamo a mandare la foto del contatore e i dati di intestazione entro il 20 marzo 2021». Il numero, ricorda l’Acea, è attivo solo per le comunicazioni relative al consumo e non per richieste di pratiche commerciali o segnalazioni guasti che devono far riferimento ai numeri 800 098550 (per il primo caso) e 800 098559 (per eventuali disservizi).