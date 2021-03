TERMOLI. Lo ribadiamo, raramente abbiamo ricevuto tante testimonianze di cordoglio come nel caso della scomparsa dell'insegnante Matilde Dattoli. Segno evidente di quanto abbia seminato benissimo nel corso della sua esistenza. Per lei, un pensiero speciale da parte della collega Angiola Di Biase, che nella scuola dell'infanzia di via Tremiti ha condiviso con Matilde 16 anni di insegnamento. Lo proponiamo oggi, nel giorno della benedizione.

«Cara Matilde, cara amica mia, cara collega mia, tu per me sei stata tutto, sei stata la mia grande guida. Quando sono arrivata a Termoli ho trovato te, sempre e solo te. Con te mi sentivo al sicuro, io ero la tua piccolina, la tua Angioletta. Tu eri innamorata del tuo lavoro, dei tuoi bimbi, della sezione A, della Scuola tutta. Tu eri il capo della squadra di via Tremiti, tu eri il timone della nave, avevi idee geniali e brillanti, ce la mettevi tutta, eri instancabile, coinvolgevi tutti: bambini, mamme, papà e nonni... Tu sei stata l'icona della Scuola e con te è nata la scuola dell'infanzia di via Tremiti. Tu sei la storia di via Tremiti. E con te grandi e piccini hanno sorriso.

Eri una forza che sprigionava energia da tutte le parti. La tua grande squadra non potrà dimenticarti, le tue colleghe non ti dimenticheranno mai. Le manifestazioni, le recite, i vestiti, la sarta, il cinema Lumière, il maestro di musica, i balli, le luci, la scenografia, ma come si può dimenticare, non si può! Abbiamo imparato tutti, eravamo una grande squadra, tu... l'arbitro.

Tutto doveva funzionare, tutto doveva essere in ordine e non mancava mai il sorriso e l'attenzione per "l'ultimo", persino le scarpe sei andata a comprare per calzarle ai piedini di una bimba. Tu, tu una grande! Ti chiamavo la missionaria. E poi e poi non ti sei fermata, anche dopo il pensionamento hai continuato a lavorare in una scuola tutta tua, era troppo grande l'amore che avevi per i bambini. Ora sei di sicuro lassù a giocare ancora come giocavi qui, a cantare le canzoncine e sicuramente ora puoi riabbracciare la tua bellissima mamma. Mi mostravi sempre la sua foto e mi dicevi: "La mia mamma che non ho avuto mai, che se n'è andata troppo presto!" Ora è là che ti aspetta! Con il cuore straziato dal dolore, la tuo Angioletta per sempre! Ti voglio bene amica mia!»