Parola del Ministero, i peperoncini piccanti non ‘curano’ il Covid

ROMA. A Bruxelles il Ministro Patuanelli avrà da combattere la sua battaglia, viso a viso con il Commissario all’agricoltura della Unione europea Wojciechowski.

La dieta mediterranea è finita sotto attacco sia a causa dell’etichetta ‘Nutriscore’ sia per l’introduzione del Piano anticancro europeo. Il peperoncino di certo è uno degli emblemi del nostro regìme alimentare, ma purtroppo è scarsamente tutelato dal ‘dumping’ estero. Eppure, qui in Italia (soprattutto al Sud), per via della pandemìa, avevano mutato tanti atavici consumi. Mangiavano più peperoncini, convinti dal fatto che essi tenessero lontano il coronavirus; analoga credenza vigeva per l’aglio. Per la verità di entrambi non ci privavamo manco prima, quando la Covid costituiva ancora una parola ignota al nostro vocabolario quotidiano.

E ne privilegiavamo l’uso soprattutto perché il piatto di spaghetti – ‘ammaestrato’ da certi intìngoli - diventava più appetitoso; per di più, nella tempèrie odierna, aveva acquistato anche il menzionato retrogusto antivirale. Purtroppo il sito del Ministero della salute ha tenuto ad avvertire, ufficialmente, che la convinzione trovava fonte semplicemente nelle moltéplici bufale che affollano i ‘post’ della rete. Di qui il ‘deludente’ comunicato che ha eliminato i contenuti del ‘bugiardino’ ai cui cànoni mentali avevamo conformato i nostri comportamenti:”I peperoncini piccanti nel cibo, seppure tali da aggiungere sapori, non possono prevenire, o curare, la Covid-19”. Naturalmente lo stesso vale per l’aglio:”E’ un alimento – hanno aggiunto i tecnici ministeriali – che vanta sicuramente alcune proprietà antimicròbiche. Ma non sono state mai registrate evidenti azioni preventive nei confronti del coronavirus”.

Tutt’al più, soggiunge il vostro cronista, l’aglio – come vuole la leggenda - può tenere lontani i vampiri; ma nulla di più. Dal punto di vista economico, ciò è anche un guaio. Lo sostiene il Presidente dell’Accademia del peperoncino, tale Enzo Monaco, che, da Diamante, in Calabria, dice:”La qualità del ‘capsicum’ nostrano è altissima; ma, di fatto, la produzione non esiste. Tanto più oggi alla luce della fortissima concorrenza cinese. Dall’Oriente importiamo circa l’80% del fabbisogno nazionale; il resto arriva dalla Turchia e dall’Egitto. Ma si tratta di merce di scarsissima qualità, al punto che il prezzo fa comprendere nell’immediato la differenza”.

A sua volta la Confederazione degli agricoltori sottolinea che il prodotto cinese costa appena tre euro contro i quindici – di media – di quello italiano. Come mai? Perché quello nostro è controllato e selezionato; in Cina, invece, macinano di tutto. Per spiegare più opportunamente, se in Italia, da dieci chilogrammi, se ne ottiene appena uno di prodotto essiccato (che, macinato in polvere pura al 100%, viene venduto al dettaglio a quindici euro), quello cinese costa appena tre euro perché viene fuori da tecniche di raccolta e di trasformazione per vero troppo grossolane. In effetti la piantina viene interamente triturata (compreso il picciòlo, le foglie e le radici). Naturalmente se ne ottengono requisiti fitosanitari diversi da quelli prescritti dai Regolamenti vigenti per i Paesi europei. Anche l’aglio è in crisi. Quello cinese fa ‘dumping’ sui nostri spicchi di autentica qualità, unanimamente più pregiati. Stiamo parlando dell’ ‘allium’ rosso di Sulmona, di quello ‘dop’ di Voghera e del cosiddetto ‘aglione’ della Val di Chiana, considerato unanimamente un prodotto unico al mondo.

Oggi la Cina ha bloccato l’ ‘export’ dal momento che è salita la sua domanda interna proprio a causa della credenza che il Covid possa essere attenuato. Non è vero, com’è stato detto; ma comunque tale credenza ha sconvolto il mercato. Dopo la Cina, i Paesi che vendono più aglio al mondo sono l’Argentina e la Spagna; e pure queste Nazioni stanno speculando. Ad ogni buon conto, in quanto all’aglio, la Cina è la prima produttrice, seppure sulla qualità sussistano tanti dubbi. Nel suo piccolo il Molise vanta piccolissime estensioni tra Larino e Termoli; anche questo prodotto è di buona qualità, ma – dal punto di vista macrocommeciale – è pressoché inesistente.

Claudio de Luca