«Mio suocero ha 96 anni, quando lo farà il vaccino?», lo sfogo dopo la prenotazione

TAVENNA. Nel weekend in cui debuttarono le vaccinazioni over 80 in Molise ci fu una lettera con cui alcuni comuni, Palata, Tavenna e Acquaviva Collecroce, che chiedevano punti vaccinali in paese, oppure almeno uno a Palata, vista la popolazione anziana e disagiata presente in quei centri stretti tra Biferno e Trigno. Un genero che ha a cuore le sorti del suocero ha voluto raccontare l’odissea vissuta nell’attesa della somministrazione. «Risiedo a Tavenna e ho mio suocero che il 29 dicembre scorso ha compiuto 96 anni.

Il giorno 10/02/2021 primo giorno per l'adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19 per ultra ottantenni, tento di fare la prenotazione servendomi della piattaforma messa a disposizione della Regione Molise, ma non ci riesco, però mi sono letto molte delle ingiurie che i cittadini si sono divertiti (o forse non erano tanto divertiti) a mettere online contro chi aveva messo a disposizione dei cittadini molisani qualcosa che non funzionava.

Mi sono riproposto di riprovare la mattina dopo, infatti, la mattina dopo mi sono ricollegato e la prenotazione è andata a buon fine, mi sono stampato tutta la documentazione riguardante l'adesione, la Regione Molise mi ha mandato tramite Sms un codice verifica che francamente non so a cosa serve, non è scritto da nessuna parte come bisogna usarlo, serve però per abilitare l'adesione alla campagna vaccinale anti-Covid-19. Intanto sono passati 20 (venti) giorni e nessuno ha fatto sapere nulla, ho pensato: Forse sperano che mio suocero che ha 96 anni uno di questi giorni muore così il vaccino destinato a lui lo farà qualcuno di quegli avvoltoi che stanno lì e aspettano. Visto che non succede niente, rendo evidente questo nella speranza di far luce su uno dei tanti “misteri scuri della sanità pubblica molisana” che dopo l'euforia sbandierata i primi giorni, per essere riusciti a mettere a disposizione degli anziani molisani un link che dava la possibilità di “potersi prenotare per la vaccinazione contro il Covid-19” e basta, poi? Cosa è successo alle prenotazioni?

Per quanto riguarda mio suocero prenotato per fare la vaccinazione a domicilio, niente. Ringrazio la vostra équipe per tutto quello che riuscirà a scoprire su codesto mistero che di sicuro non riguarda solo mio suocero ma è un problema di molti anziani molisani». La testimonianza è firmata da Giorgio Del Sole.