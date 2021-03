Varianti Covid e zona rossa: confermate al 15 marzo alcune misure rafforzate a Termoli

TERMOLI. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti proroga le ulteriori misure di sicurezza e contenimento del contagio da Covid-19, estendendo dal 4 al 15 marzo il provvedimento in vigore fino a oggi.

«Tenuto conto della particolare diffusione del virus nella zona del Basso Molise a causa della cosiddetta “variante inglese”; ritenuto dover intervenire con ulteriori misure restrittive atte a limitare i contagi a tutela della salute dei cittadini, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus Covid-19, porre in essere tutte le azioni idonee al perseguimento della finalità; considerata l'indifferibilità e I'urgenza di porre in essere azioni a tutela dell'incolumità pubblica, anche in deroga ad altre disposizioni normative; si ordina dalla data del 4 marzo 2021 e fino al 15 marzo 2021, salvo eventuale proroga, sull’intero territorio comunale: è consentita la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche, mercatali e non mercatali, esclusivamente agli spuntisti e ambulanti residenti nel Comune di Termoli; la sospensione di tutte le attività sportive nei parchi pubblici.

Resta consentita l’attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione; è fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville comunali; per le attività di ricevitoria, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permanere all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate; è altresì vietato sostare nei pressi delle suddette attività per la medesima finalità ordina altresì ai competenti Organi di vigilanza e alla Forza Pubblica di effettuare i controlli e di fare osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3mila cosi come previsto dalle disposizioni vigenti.