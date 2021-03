San Timoteo, primi prelievi a pazienti No Covid nelle tende dell'ospedale da campo

TERMOLI. Funziona o no l'ospedale da campo della Croce Rossa al San Timoteo di Termoli? E' stato consegnato giovedì scorso, 25 febbraio. I primi operatori sanitari sono arrivati venerdì pomeriggio e a inizio settimana sono giunti anche i primi medici.

Una struttura che ospiterà i pazienti non Covid, con tre tende e 24 posti letti, questo ormai è risaputo. In realtà, a stamani, non c'è ancora alcun ricoverato in pianta stabile. Ieri pomeriggio ci sono stati dei quasi day hospital diciamo, con pazienti a cui sono stati effettuati dei prelievi di natura ambulatoriale e dimessi sono alcune ore.

Intanto, giunge la notizia che il responsabile sanitario dell'ospedale da campo, come provvedimento dell'Asrem, è l'attuale direttore sanitario del San Timoteo, Celestino Sassi, mentre al primario del Pronto soccorso Nicola Rocchia resta la responsabilità della gestione Covid.