A 54 anni necessita di cure adeguate e trapianto di polmone, l'appello delle figlie

CAMPOBASSO. Essere malati di patologie gravi di altra natura nell’emergenza Covid significa soffrire di più, perché la sanità è concentrata per la gran parte ad affrontare il versante epidemiologico. E’ il rovescio della medaglia allarmante della pandemia, quella in cui gli altri pazienti potrebbero non aver più accesso alle stesse cure e attenzioni di un periodo precedente al coronavirus.

In Molise, i rischi sono ancora maggiori, poiché il sistema sanitario regionale era già malridotto prima che il SarsCov2 si manifestasse a sconvolgere il pianeta.

Per questo, proponiamo l’appello di chi vede la propria madre, di soli 54 anni, a rischio. Una 54enne ricoverata all’ospedale Cardarelli, a causa di una fibrosi polmonare idiopatica. Ha bisogno di cure specialistiche, come chiedono sotto forma di appello le figlie Monia e Maria: «Scriviamo da Campobasso, abbiamo bisogno del vostro aiuto, nostra madre di 54 anni è ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una fibrosi polmonare idiopatica, ha bisogno di cure, ma il nostro Molise non ha mezzi per farlo, cerchiamo un centro specializzato ma per via del Covid nessuno ci aiuta. In ospedale le danno dei tranquillanti per il suo forte stato di agitazione, chiedo a voi un appello a tutta Italia, per cercare cure e un trapianto di polmone».