Cartabianca e la sanità molisana: sulle terapie intensive tra Giustini, Sileri e Toma

CAMPOBASSO. Altro che Festival di Sanremo alla serata inaugurale, per i molisani la prima serata è stata quella di #Cartabianca, la trasmissione del martedì sera condotta da Bianca Berlinguer, che finalmente a un orario civile e non sbattuto a mezzanotte e dintorni, ha proposto un servizio sulla sanità regionale, alla presenza del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

"Allora… mamma mia, ci stanno, ci stanno". Così il Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Angelo Giustini, alla domanda posta dalla giornalista di 'Cartabianca' di Rai3, che gli ha chiesto di sapere quanti posti letto di terapia intensiva ci sono in Molise.

Una risposta che chiaramente non ha soddisfatto l'inviata. Ma quanti ne avete?: "Ci sono - ha aggiunto Giustini - adesso lei mi sta prendendo in un momento che ho finito adesso". Ieri sera la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer ha parlato della situazione sanitaria in Molise con interviste a medici e le drammatiche testimonianze di familiari di pazienti contagiati dal Covid-19, alcuni deceduti. Un excursus nella sanità regionale, commissariata dal 2007 e che ancora oggi non è in grado di rientrare dal deficit. In studio anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Chiaro e diretto il suo parere sui commissariamenti: "sono sempre stato contrario". Altra testimonianza, quella di Massimo Peccianti, medico al Cardarelli di Campobasso dell'Anaao-Assomed. "Almeno il 40% dei ricoverati in terapia intensiva è deceduto".

Questo il report dell'Ansa, ma in merito alle dichiarazioni dell'onorevole Sileri, ha chiosato anche il Governatore Donato Toma.

«Dopo mesi di attacchi ingiustificati contro la mia persona, violenti e dolorosi, finalmente sul servizio pubblico il Direttore Mieli e il sottosegretario Sileri fanno giustizia e raccontano la verità: la Sanità nel Molise è gestita dal Governo, tramite un Commissario nominato da Roma e tale modello è fallito.

Siamo due volte vittime: di anni e anni di scelte sbagliate, clientelari prima e gestionali poi, e di un modello di governance - quello commissariale - che non risolve nessun problema. Anzi, li aggrava. Ringrazio Sileri per averlo sottolineato. I territori vanno responsabilizzati. Io sono pronto.