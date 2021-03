ROMA. Da oltre un anno in Molise non si combatte solo la pandemia da Covid-19, ma anche contro i rinnovi dei contratti nella sanità. In particolar modo per quanto concerne gli operatori sociosanitari e gli infermieri professionali assunti a partita Iva. Sulla questione è intervenuta la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

«Sono nuovamente intervenuta sulla gestione della pandemia nel nostro Molise – ha scritto l’onorevole - Con particolare attenzione ai 97 operatori socio sanitari e ai 64 infermieri professionali che dal marzo dello scorso anno prestano servizio presso i nosocomi della Regione con contratti a partita iva. Ora accade che i bandi di selezione della Regione, tramite la Asrem, non prevedano il rinnovo dei professionisti che già sono impiegati e men che meno la trasformazione dei loro contratti atipici in contratti a tempo determinato. Dobbiamo garantire i loro diritti come loro hanno garantito il nostro diritto alla salute. Si adoperi il governatore Toma!»