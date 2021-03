«Una sorella, un'amica, la sua assenza sarà assordante», il saluto a Matilde Dattoli

TERMOLI. Grande commozione davanti alla chiesa del Cimitero per il breve rito funebre per la maestra Matilde Dattoli in Manes, celebrato dal parroco della Chiesa San Francesco, padre Paolo, chiesa dove Matilde era sempre molta attiva per quanto riguardava il gruppo di Preghiera e le catechesi. Padre Paolo, ricordando la figura della povera Matilde, lo ha fatto come per lui fosse una sua familiare: «Una sorella, un'amica, di cui in comunità parrocchiale la sua assenza sarà enormemente assordante.

Lei era sempre presente e pronta a dare tutta se stessa per aiutare chiunque fosse in difficoltà. Poi non parliamo di quella che era la sua professione svolta sempre in efficienza e alta professionalità, ha tenuto a bada nella sua lunga vita in attività tanti bimbi termolesi che oggi sono addirittura diventati genitori e che a loro volta gli hanno consegnati i loro bambini.

Una Maestra di vita a tutti gli effetti. Matilde - ha concluso padre Paolo - nonostante tu oggi sei volata nella casa di Dio, sarai se non fisicamente, sempre presente tra di noi, io per come ti ho voluto bene ancora prima di venire a donarti l'ultimo saluto, ancora mi stavo chiedendo, non è vero che sia andata così, che in venti giorni sia precipitato tutto in questo modo, ciao Matilde e veglia su Giorgio tuo marito, Costantino, Marco, le tue nuore e nipoti».