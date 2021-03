Contro l’abbandono dei rifiuti, la risorsa è una sola: esercitare la vigilanza sociale

MOLISE. Quello molisano è un mondo piccolo. Non è facile sfuggire alle occhiate del padrone di un terreno che vede transitare qualcosa che non va; ed oggi occorre insospettirsi al transito di chiunque non sia mai stato visto nei paraggi.

Col telefonino sempre a portata di mano, basta chiamare le Forze dell’ordine per far controllare le generalità di persone mai viste. Magari proprio da un banale controllo potrà emergere l’accertamento che i suoli non siano tranquilli manco in Molise. Teniamo presente che, attraverso le inchieste giudiziarie, si riesce a scoprire una percentuale degli illeciti commessi, mentre invece chissà quanto cadmio, zinco, fanghi da depuratori, arsenico, piombo potrebbe essere stato sotterrato nelle campagne nostrane dove, in un recente passato, il settore dei rifiuti ha sconvolto il territorio. Se si naviga nella rete, alla dicitura “siti contaminati”, compare il territorio della 20^ regione dove i casi di tumori e di leucemie sono ricorrenti; e, dietro i contorni della geografia dei traffici illeciti, qualche esperto locale ha intravisto l’ombra del “Sistema” delinquenziale campano. Sino a 25 anni addietro, il Molise veniva ritenuto immune da certi fenomeni.

Poi la Magistratura inquirente locale incappò, nel 2004, nell’“Operazione Mosca” e nell’illecito smaltimento di 120 tonnellate di rifiuti speciali risalenti alle lavorazioni di industrie metallurgiche e siderurgiche del Nord il cui riciclo aveva permesso il conseguimento di guadagni esponenziali. I rifiuti tossici venivano trasformati in fertilizzanti e si poteva guadagnare altro danaro per ‘vendere’ i veleni che ne erano conseguiti. Si scoprì che 4 ha di terreno, ubicati a ridosso del litorale molisano, erano stati coltivati con concime ricavato dai rifiuti delle concerie e furono rinvenute ben 9 t. di grano contenenti una elevatissima concentrazione di cromo. Insomma i trafficanti avevano scelto suoli prossimi al mare per smaltire abusivamente rifiuti speciali provenienti da diverse aziende del Settentrione.

Secondo le indagini, il Veneto sarebbe stato il centro di stoccaggio di quei traffici illegali. Nelle fonderie di quella regione sarebbero state smaltite le scorie mischiate, poi, al ‘compost’ usato per concimare i campi agricoli posti tra due centri costieri molisani, ponendo in essere un’operazione incidente sulla catena alimentare. Sarebbe possibile difendersi da evenienze del genere solo esercitando la vigilanza sociale per segnalare fatti, cose e persone che – in qualunque modo – possano insospettire.

Chi organizza fuochi distruggitori circoscrive i suoli con i nastri delle bobine oppure con dei pneumatici, imbevuti – dopo l’interramento - con alcol e con benzina. Basta un fiammifero e le fiamme volano verso l’alto, assieme ad un fumo nerissimo. Fumo e fuoco contaminano di diossina ogni centimetro di terra; e, con l’andare del tempo e con il reiterarsi di tali episodi, i proprietari terrieri preferiscono svendere le proprie coltivazioni e magari i clan acquisiscono nuove aree nell’intento di realizzare nuove discariche abusive a bassissimo costo. Ma come giunge l’inquinatore ad identificare i siti da potere utilizzare, quasi sempre individuati all’interno di zone periferiche? Utilizzando figure di impresa coinvolte di necessità nel progetto economico-delinquenziale.

Con la loro attività, sono in grado di influenzare gli esiti dell’imprenditoria dei rifiuti. Si tratta di veri e propri mediatori tra il Sistema e coloro che, con discrezione, fanno in modo che certi affari abbiano a concludersi. Una delle abilità è quella di conoscere le leggi ambientali vigenti, riuscendo a comprendere come occorra destreggiarsi nel trattare i rifiuti tossici, come aggirare le norme, come presentarsi alla comunità imprenditoriale con scorciatoie di dubbia legittimità.

In sostanza, si tratta di soggetti che mettono in contatto industrie e smaltitori abusivi, coordinando da lontano ogni passaggio del trasporto e dello sversamento. La loro mediazione è necessaria per garantire i servizi di trasporto e conoscere l’indicazione del sito di stoccaggio; ma serve soprattutto per fornire aiuto a quanti abbiano necessità di rivolgersi a chi di dovere per la declassificazione di un carico.

Claudio de Luca