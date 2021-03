Dogecoin: ecco cosa aspettarsi nei prossimi mesi da una delle criptovalute del momento

TERMOLI. Dopo il tweet di Elon Musk su Dogecoin che aveva fatto impennare la quotazione, l’interesse su questa criptovaluta continua a rimanere alto da parte degli investitori. La tecnologia creata nel 2013 da Billy Markus e Jackson Palmer, infatti, è cresciuta di oltre il 2000% in 12 mesi, con un aumento del prezzo superiore al 560% appena nell’ultimo mese.

La volatilità su Dogecoin rimane però elevata in questo momento, soprattutto tenendo conto del basso valore di mercato che rende accessibile la criptovaluta anche ai piccoli investitori. Secondo l’analisi degli esperti di criptovaluta.it, Dogecoin potrebbe muoversi nel medio termine entro un range di prezzo tra 0,02 e 00,7 dollari, tuttavia le stime sono particolarmente complesse considerando le forti fluttuazioni di queste settimane.

Un aspetto da non sottovalutare è la speculazione in corso sulla criptovaluta, molto esposta ai rumors e alle esternazioni del CEO di Tesla, in grado di provocare un boom di acquisti o un ingenti vendite con un semplice tweet. Ad ogni modo, per investire su Dogecoin e sulle altre criptovalute è essenziale partire sempre dall’analisi finanziaria, evitando di fare trading sulle notizie e pianificando invece una strategia con solide basi nella valutazione delle prospettive di crescita nel lungo periodo.

Qual è il progetto e la storia di Dogecoin?

Per comprendere meglio il ruolo di Dogecoin è fondamentale studiarne nel dettaglio il progetto, in questo modo si possono effettuare delle analisi serie e cercare di prevedere possibili scenari per la criptovaluta più discussa del momento. Questa tecnologia venne sviluppata 7 anni fa da un ingegnere australiano occupato presso l’azienda Adobe, il quale scelse come nome DOGE in riferimento a un meme circolato sui social, un post che ritraeva un cane Shiba Inu impegnato in un’espressione alquanto buffa.

La nascita della criptovaluta, infatti, fu legata più a un esperimento ludico che a un vero e proprio progetto di moneta virtuale, per prendere in giro l’incremento esponenziale di criptovalute in quegli anni e la loro dubbia utilità. Il supporto di un altro ingegnere informatico, dipendente IBM, consentì però un netto salto di qualità per Dogecoin, in grado di diventare a tutti gli effetti una criptovaluta con una community di appassionati alle spalle.

Tuttavia, fino a gennaio 2021 Dogecoin rimane una tecnologia di nicchia, poco utilizzata e sconosciuta al grande pubblico, fino a quando il famoso tweet di Elon Musk la porta alla ribalta e innesca una crescita impressionante, con il prezzo della criptovaluta che passa da 0,008 dollari a 0,07 dollari in pochissimi giorni. Tutta questa storia fa riflettere gli esperti sulla possibilità che dietro Dogecoin non ci sia una tecnologia realmente valida, infatti con un funzionamento del tutto simile a Bitcoin ad oggi esistono senza dubbio delle alternative più efficienti e interessanti.

Sicuramente l’aspetto ludico non aiuta a capire il progetto della criptovaluta, la quale fino ad oggi è stata usata appena per alcune raccolte fondi, tra cui la sponsorizzazione di un pilota Nascar e quella di una squadra giamaicana di bob. Il futuro di Dogecoin rimane dunque incerto, soprattutto tenendo conto che lo stesso Elon Musk, dopo aver fatto trapelare che poteva trattarsi della criptovaluta del futuro, ha scelto di investire 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin, dimostrando con i fatti la sua considerazione nei confronti delle moneta virtuale nata come un meme.

Come affrontare la volatilità negli investimenti sulle criptovalute

La vicenda di Dogecoin mostra chiaramente come le criptovalute, nonostante un forte apprezzamento in questo momento con il record del prezzo di Bitcoin, siano comunque asset caratterizzati da un’elevata volatilità. Trovarsi all'interno di un settore non regolamentato, infatti, da un parte garantisce una certa libertà alle tecnologie blockchain, dall’altra richiede maggiore attenzione da parte degli investitori, per controllare il rischio e proteggere il capitale dall’instabilità delle quotazioni di mercato.

Per questo motivo, è indispensabile valutare sempre con attenzione gli investimenti cripto, scegliendo in modo accurato se acquistare le monete digitali oppure se fare trading speculando sulle fluttuazioni dei prezzi. Quest’ultima soluzione consente di sfruttare i movimenti delle quotazioni, sebbene presenti comunque un alto livello di rischio, perciò è essenziale studiare sempre il progetto alle spalle della criptovaluta, per evitare di investire in asset che non hanno un potenziale reale, ma soltanto in tecnologie che possono essere veramente utili per le persone e le aziende.