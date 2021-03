Riaprono i luoghi di culto a Termoli, la lettera del vescovo De Luca ai sacerdoti

TERMOLI. Riaprono i luoghi di culto a Termoli e in proposito il vescovo De Luca ha scritto ai sacerdoti e ai religiosi della città adriatica che svolgono il ministero pastorale. «Con il 3 marzo vengono a cessare le restrizioni, predisposte dal Sindaco della città, riguardanti le Celebrazioni Liturgiche con la presenza del popolo e la celebrazione dei funerali.

Ritengo sia importante per tutti noi, per l'amore che abbiamo per il nostro popolo, per la cura pastorale con la quale siamo chiamati a servire i fedeli, per il rispetto di noi stessi e per quello reciproco che vogliamo coltivare e far crescere, rivisitare alcune certezze che, nel corso dell'anno di pandemia, abbiamo maturato come prassi condivisa dell'intera Chiesa Italiana. a) E' opportuno che le Chiese parrocchiali e i Santuari cittadini rimangano aperti durante l'intera giornata, secondo gli orari consueti. b) Le celebrazioni feriali e festive sono legittime e doverose e sono aperte ai fedeli nelle misure contingentate e riportate all'ingresso delle Chiese. Le Sante Messe, come già suggerito, qualora se ne riscontrasse la necessità, possono essere anche aumentate.

Resta fermo il nostro dovere di rispettare le norme igienico-sanitarie e di distanziamento previste e l'uso dei dispositivi di protezione individuale. c) Anche le esequie possono e debbono essere celebrate, per quanti ne fanno richiesta e nel rispetto delle norme, nelle Chiese parrocchiali. d) Ritengo, in questo contesto, assolutamente inutile e quindi faccio divieto (assoluto), di celebrazioni in streaming, sia dalle Chiese che da luoghi alternativi e improvvisati.

Dove si verificasse la positività di qualcuno di noi sacerdoti, come già è accaduto recentemente, è bene, fatta la dovuta sanificazione della Chiesa nei modi e nei tempi dovuti, che le celebrazioni siano garantite con regolarità. Ci si può, a questo riguardo, coordinare a livello cittadino, o anche direttamente con la Curia Vescovile interagendo con il Vicario Generale. Così come, qualora la prudenza e le circostanze rischiose per la salute propria e dei propri familiari lo suggerisse, se qualcuno di noi fosse indotto a soprassedere nell'essere presente in parrocchia e dal celebrare in presenza, si sappia rispettato, compreso e sostenuto in questa sua scelta. Lo può benissimo far presente in Curia e si provvederà nel migliore dei modi possibili.

Grazie carissimi confratelli, certamente viviamo una prova eccezionale e siamo coinvolti, con la nostra gente, in questo turbamento e spaesamento. Voglio dirvi ancora una volta Grazie, vi assicuro che, ogni mattina, nella celebrazione Eucaristica lo presento al Padre per le mani di Gesù Cristo. Solo il Signore può leggere il cuore di ciascuno e il suo occhio è pieno di premura e di misericordia; rinnoviamo pertanto la fede nella sua Presenza in noi e accanto a noi. Infine, per quanto riguarda le difficoltà economiche anche delle nostre realtà parrocchiali, confidiamo in qualche futura opportunità positiva per attivare dei ristori per tutti. A breve vi farò sapere anche di qualche possibilità in più per i nostri fratelli che vivono nel bisogno e sono più esposti alle conseguenze della crisi. Intanto vi abbraccio nel Signore. Grazie!»