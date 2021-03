Molinari: «Proiettiamoci nel futuro pronti e preparati ad affrontare ogni esigenza»

TERMOLI. Sospiro di sollievo per il primario facente funzioni del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, Dino Molinari, dopo la vittoria al Tar contro la chiusura del Punto nascita.

«Mi sono giunte numerose congratulazioni per la recente sentenza del Tar che vede riconosciuto il diritto sacrosanto dell’intero territorio ad avere servizi fondamentali, quali l’assistenza alle donne gravide e il diritto a partorire, avere l’assistenza ai neonati e ai bambini che necessitano di cure pediatriche ospedaliere. Diritto messo in dubbio solo da numeri, cioè da ridotte prestazioni ma soprattutto da ridotto contingente di operatori sanitari in ostetricia e pediatria.

Accogliamo con soddisfazione la notizia e vogliamo girare le congratulazioni ricevute ai sindaci del Basso Molise, a cui diamo atto della dedizione mostrata nel perseguire l’obiettivo tanto auspicato e ora raggiunto per la loro popolazione. Anche alle associazioni che hanno messo in campo avvocati in gamba e caparbi oltre che preparati, nel raggiungere lo stesso risultato.

D’altra parte, noi operatori continueremo a svolgere il nostro dovere con piacere e dedizione e, vogliamo infondere fiducia a tutte le donne, consapevoli che ora finalmente possiamo fare programmazione che comporti un servizio più consono alle necessità di tutte. Proiettarci nel futuro pronti e preparati ad affrontare ogni esigenza, sia ginecologica che ostetrica anche in questo periodo drammatico di pandemia che sta mettendo a dura prova il San Timoteo».