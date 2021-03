LARINO. La questione della sanità molisana e della sua gestione, dopo la terza ondata devastante della pandemia da Covid-19 soprattutto in Basso Molise, sta smuovendo parecchio le acque. Non nel senso positivo del termine che farebbe auspicare ad una gestione più oculata dei posti letto, ma in quello peggiore: dopo l’analisi odierna de “Il Fatto Quotidiano” sul disastro sanitario della regione e, in primis, di Termoli, nella giornata di giovedì 4 marzo a Campobasso e Larino sono arrivate le telecamere di Striscia la Notizia, il programma di Canale 5.

In mattinata la visita al Cardarelli di Campobasso dove i lavori della “torre Covid” sono ormai fermi da giorni. Nel primo pomeriggio, invece, l’inviato Riccardo Trombetta si è recato presso il Vietri di Larino. Accompagnato dal sindaco del comune frentano Pino Puchetti e da Annarita De Notariis del Comitato Basso Molise Bene Comune. Il servizio del programma ideato da Antonio Ricci ha focalizzato l’attenzione sulle motivazioni alla base della mancata apertura del nosocomio frentano.

Accogliendo la richiesta dei cittadini del Basso Molise che a gran voce hanno chiesto – e continuano a farlo – l’attivazione del centro Covid, Trombetta ha avuto la possibilità di effettuare la sua indagine attraverso le testimonianze dirette del territorio. Informazioni che l’inviato di Striscia la Notizia depositerà direttamente al Ministero della Salute, nella speranza che qualcosa, finalmente, si smuova.



«Affinché il Vietri possa diventare centro Covid - ha commentato Trombetta mentre suonava la sua trombetta, sempre appuntata alla giacca - Speriamo che porti bene» .