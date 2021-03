Commissioni in video-conferenza, dal M5S: «Siano aperte anche alla cittadinanza»

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle fa doppietta, due interventi sull'emergenza sanitaria nel giro di meno di 24 ore a Termoli. «Siamo in piena emergenza ed ora più che mai i cittadini devono essere informati in tempo reale su tutte le iniziative che riguardano la nostra città.

Il nostro regolamento comunale modificato grazie ad una battaglia del Movimento 5 Stelle consente ai cittadini di partecipare alle commissioni consiliari, dove appunto vengono discusse tutte le tematiche inerenti i lavori pubblici, il verde, il bilancio, le politiche sociali, ecc.

Dall'inizio della pandemia, le commissioni si tengono in videoconferenza.

Ad oggi questo strumento non è stato messo a disposizione della cittadinanza. Abbiamo quindi provveduto in data odierna a protocollare via pec istanza volta agli organi competenti del comune di Termoli affinché provvedano ad attivare la modalità telematica di partecipazione alle commissioni consiliari anche per i cittadini senza costi aggiuntivi per l'Ente. Partecipare per essere informati e per cambiare in meglio il nostro paese è un diritto e un dovere di tutti».