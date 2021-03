MOLISE. Ines Istita è una qualunque cittadina molisana, che vorrebbe esistere, vorrebbe avere dei diritti, vorrebbe far sentire la sua voce ad uno stato sordo da troppo tempo. "Ines" si è mobilitata insieme a tantissimi altri cittadini sotto un unico grido di aiuto #QUISIMUORE - SOS Molise e ha deciso di rilasciare un intervista anche a Lercio, noto giornale satirico, per sottolineare quanto sia surreale e grottesca la situazione della regione in cui vive.