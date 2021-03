Disabili e caregivers fuori dal piano vaccini, associazioni diffidano Asrem e Regione

CAMPOBASSO-TERMOLI. Il piano di vaccinazioni contro il Covid-19 sta proseguendo in Molise con le somministrazioni a forze dell’ordine e 80enni. Dal piano, tuttavia, sembrano restare fuori le persone più a rischio, come i disabili e le persone con fragilità e chi si prende cure di loro (i cosiddetti caregivers). Per questo un nutrito gruppo di associazioni molisane ha diffidato Asrem e Regione affinché diano priorità alle fasce più deboli della popolazione

“Con la presente lettera le scriventi associazioni, che operano nella tutela dei diritti delle persone con disabilità residenti nella Regione Molise e delle persone in condizione di fragilità, evidenziano quanto segue:

In data 08.02.2021 il Ministero della Salute, in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, ha elaborato un documento nel quale sono state inserite nuove categorie nell'ordine di priorità vaccinale dal titolo "Le priorità per l'attuazione della seconda fase del Piano nazionale vaccini Covid-19".

In tale documento, sono state inserite in Categoria 1 nella seconda fase di vaccinazioni le persone estremamente vulnerabili, ovvero quelle affette da condizioni che per danno d’organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19,e nella Categoria 4 persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata nella tabella 1.;

Allo stato, nonostante numerose sollecitazioni, l’Asrem e la Regione Molise non ha reso note le tempistiche e le modalità del piano vaccinale riferito alle categorie indicate.

Appare inoltre opportuno inserire nelle priorità vaccinali anche i caregivers familiari ed i nuclei familiari per le categorie sub 1, in quanto in assenza del prestatore di cura la persona con disabilità che necessitano di assistenza h 24 rimarrebbero prive del necessario supporto.

Tutto ciò premesso, le scriventi associazioni

Diffidano

La Regione Molise e l’Asrem, nella qualità di soggetto attuatore,a voler provvedere celermente alla definizioni di tempi e modalità di somministrazione della vaccinazione alle categorie di persone estremamente fragili

Invitano

La Regione Molisead inserire nella categorie prioritarie anche i caregivers ed i nuclei familiari per le ragioni esposte.

Campobasso, 05.03.2021

Consulta per le disabilità del Comune di Termoli

Associazione Italiana Persone Down Campobasso

Associazione Disabilità, non molliamo 2

Associazione Diabetici Basso Molise

Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici

Associazione Iamm Bell

Mo.vi. Movimento per la Vita Indipendente

Associazione Genitori Arcobaleno OdVVenafro

“ Uguali” comitato di lotta per i diritti delle persone con disabilità

Gruppo “Contro le barriere architettoniche a Boiano e nel Molise”

Associazione Carrozzine Determinate

Angsa Molise

Uici - Consiglio Regionale Campobasso

Associazione Nazionale Angioma Cavernoso Cerebrale APS

Associazione Nazionale Pemfigo/Pemfigoide Italy”