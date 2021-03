CAMPOBASSO. Ricevere la notizia dell'iscrizione del commissario ad acta della Regione Molise per la sanità, Angelo Giustini, nel giorno dell'audizione in Consiglio regionale è stato un combinato disposto clamoroso, ma cosa ha detto il generale della Guardia di Finanza all'uscita da Palazzo D'Aimmo.

Ha ribadito che la struttura del Ministero della Salute abbia dato l'assenso per il Vietri come polo Covid per pazienti paucisintomatici e che comunque anche lui ha chiesto alla Procura di Campobasso di intervenire sull'emergenza sanitaria, per fare luce su quello che stesse accadendo.

Poi, rimanda a un successivo appuntamento in conferenza stampa. Ringraziamo Teleregione Molise per il contributo filmato.