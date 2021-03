TERMOLI. La pubblicazione del video di Camilla Caterina, con visualizzazioni incredibili, ha indirizzato il dibattito in Molise sui posti di Terapia intensiva nell’emergenza Covid, frutto dell’incessante lavoro di ricerca attraverso l’accesso civico promosso sulle istituzioni competenti.

Ma lei non si ferma. Stavolta va spedita in Procura sulla base delle risultanze avute sin qui. La 43enne isernina di nascita e residente a Termoli, che dallo scorso novembre ha ingaggiato una battaglia sui posti letti di Rianimazione, già il 15 novembre, rivolgendosi a Toma, Florenzano e Giustini, attraverso lo strumento dell’accesso civico, entrava nel merito «dell’effettivo numero di posti letto di Terapia intensiva disponibile in Molise, dedicati e garantiti ai malati Covid, e al contempo il numero dei posti garantiti a persone con altre patologie laddove dovessero necessitarne».

«Benché Toma e Florenzano si ostinino a ripetere che le tutti gli adempimenti sono a capo di Giuntini, l’accreditamento ed il riconoscimento della struttura fanno riferimento alla Regione e, come da documenti visionati, nel contrattodi nomina e competenze del Direttore Generale, Oreste Florenzano, nell'allegato degli obbiettivi, il punto 12 riporta:

"Sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati e accreditati e monitoraggio degli adempimenti contrattuali".

Giustini avrà le sue responsabilità, ma non credo loro siano esenti, essendo figure determinanti in una regione. E' davvero deludente dover assistere ad una misera guerra di responsabilità tra le persone che oggi hanno in mano la salute dei molisani, ma che della parola "responsabilità" non vogliono conoscerne neanche il significato. La denuncia è pronta. Deve essere solo depositata! Non bisogna ignorare, e non possono ignorare!»