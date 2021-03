TERMOLI. Sarà di prossima attivazione la possibilità di prenotare le vaccinazioni per i soggetti estremamente vulnerabili. Dalla Regione Molise sarà riservato agli assistiti con patologie molto gravi e con età superiore ai 16 anni.

Come ha riferito il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo: «Le persone appartenenti alle cosiddette "categorie fragili", sono quelle categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche. Segue un documento redatto dal Ministero della Salute nel quale è possibile consultare la tabella (Tab 2) con le Aree di patologia e le corrispettive Definizioni. Per comprovare l'appartenenza alla categoria e prenotare il vaccino, è necessario possedere il Codice esenzione ticket o invalidità».

A commentare questa svolta il presidente dell'associazione diabetici del basso Molise, Pino Ferrieri.

«Bene, una buona notizia; L’altro passo sarà quello di procedere velocemente alle vaccinazioni di tutti i soggetti fragili e i loro caregiver»



Siamo molto soddisfatti per aver vinto questa partita. Accogliamo perciò la notizia con grande attenzione. Non consideriamo però vinta la battaglia fino a quando non verranno vaccinati tutti e restituita al centro di Diabetologia la centralità e l’importanza che sempre ha avuto negli anni.

Ricordo a solo titolo di esempio che l’ultimo tipo di Microinfusore, che è registrato come “pancreas artificiale” al Ministero della Sanità, non si può prescrivere a Termoli perché “non ci sono i codici”. Ossia non sono abilitati i codici sulla piattaforma del San Timoteo, mentre Campobasso è abilitata. L’ennesimo paradosso.

Tempo fa fummo intervistati da Termolionline proprio su questo argomento e devo dire che il dottor Giorgetta abilitò il diabetologo di Termoli alla prescrizione dei micro.

In quella occasione abbiamo spiegato che non c’è nessuno spreco di denaro pubblico in quanto la prescrizione del micro e fatta in maniera oggettiva secondo parametri e protocolli medici».