La dottoressa Maria Scardocchia in pensione dal primo aprile: il saluto alla comunità di Guglionesi

GUGLIONESI. Dopo anni di onorata carriera, al servizio del prossimo e dei più fragili, la dottoressa Maria Scardocchia va in pensione.

Una dottoressa umana, gentile e a volte un po'burbera, almeno con la scrivente perché le ha fatto passare i guai, che ha messo sempre al primo posto il bene dei suoi pazienti.

Quanta gente ha visto passare dal suo studio medico. Quanta gente ha salvato, prima ancora dei “luminari”. Una mamma, un'amica ancor prima di essere medico. Una dottoressa con la D maiuscola che ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del Consiglio nell'era Antonacci.

Il suo congedo è ribaltato agli occhi dei suoi tanti pazienti, questa mattina sul suo profilo Facebook.

Queste le sue parole:

“Buongiorno a tutti!

Nonostante tutte le cure fatte mi devo arrendere: per motivi di salute non posso riprendere, in alcun modo, la mia attività professionale. A questo proposito vi comunico che dal primo aprile sarò ufficialmente in pensione. Vi ringrazio di cuore per tutto l'affetto che mi avete manifestato in tanti anni ed in particolare negli ultimi. Per me è stato molto difficile per i tanti problemi a voi noti, ma ho sempre sentito vicinanza e condivisione.

So di lasciarvi in buone mani, di colleghe e colleghi professionali ed umani. Sono sicura che, appena sarà possibile, ci saluteremo con un grandissimo abbraccio vero. vi voglio bene. Maria”.

Chi scrive le sarà sempre grata per tutto quello che ha fatto per lei. Per averla rimproverata e coccolata. Per averle fatto capire quanto la vita sia bella anche avendo qualche problema.

E allora questo saluto è un modo per abbracciarla virtualmente e dirle Grazie. Grazie per esser stata così presente, grazie per esserci ancora anche se dietro le quinte. E grazie per aver trovato una degna sostituta.

Buona pensione super Doc!