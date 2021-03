«Ho rischiato il coma, salva grazie a Pronto soccorso e Utic del San Timoteo»

TERMOLI. La signora Debora Santangelo, iscritta al gruppo social "Donne & Mamme Termoli", ha condiviso la propria esperienza all'ospedale San Timoteo di Termoli sul gruppo stesso, con la speranza che la sua gratitudine giunga ai diretti interessati: “Con questo post vorrei ringraziare di vero cuore l'ospedale San Timoteo di Termoli, per avermi salvata. Tutti dicono e parlano male di questo ospedale ma io devo solo dire grazie al pronto soccorso, a tutto il reparto Utic dove dico che sono veramente eccellenti, hanno fatto per me un miracolo, tutti gli infermieri Paola, Sandra, Domenico, e tutti gli altri di cui non conosco i nom, voglio ringraziare il reparto di Cardiologia, i medici partendo dal dottor Bettini, il dottor Augello, il dottor Calgione e tutte le dottoresse e gli infermieri Erika, Roberta, Cinzia, Oreste e gli Oss Ilenia e Nicola che sono stati stragentili.”

Andai in Pronto Soccorso mercoledì 24 febbraio alle 12 perché avevo l'arto sinistro gonfio. L’infermiera di turno capi subito il problema e mi fece subito entrare. Mi visitò il dottor Bettini che era di turno e mi disse che c'era in corso una trombosi. Mi fece fare una Tac con il contrasto e verificò che era in corso anche un'embolia polmonare. Io non volevo ricoverarmi perché ho due bimbe a casa ma poi mi spiegò che la situazione era grave. Alle 20 mi portarono alla zona grigia in attesa di tampone. Mi iniziarono la terapia farmacologica. Premetto che io ho avuto il Covid e ne sono ritornata negativa il 18 febbraio. Quindi loro hanno capito che in parte ha fatto danni anche il Covid. Io ho rischiato davvero di entrare in coma ma fortunatamente il trombo al polmone ha iniziato a regredire. Dopo 10 giorni oggi sono uscita dall'ospedale

“Grazie di cuore a tutti davvero. Io credo che bisogna credere di più nel lavoro di questi angeli perché ci salvano la vita e non potete immaginare quanto lavoro hanno da fare. Vi benedico tutti. Vi chiedo di condividere questo post perché se conoscete qualcuno di questi infermieri fategli vedere il post. Ho un debito con tutti loro.. Abbiate fiducia nei nostri medici. “