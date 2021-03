Vittima della ludopatia, rischia di perdere la casa: la storia di Antonio

TERMOLI. Storie di vita quotidiana, di disagio sociale diffuso. Sono quelle della Casa dei Diritti, a cui le persone si rivolgono quasi come ultima spiaggia, in preda a difficoltà estreme, acuite anche dal disastroso anno pandemico sotto il profilo economico.

Oggi ci parlano di una vittima della ludopatia, che rischia di perdere la casa. La storia di Antonio.

«Quando si è rivolto alla Casa dei Diritti era un uomo sull'orlo del baratro. A un passo dal perdere tutto, schiacciato dalle conseguenze dei debiti di gioco che aveva accumulato tanto che rischiava di perdere la propria casa.

Antonio lavorava ma sperperava tutti i soldi guadagnati nel gioco. Fino a quando non si è rivolto alla Casa dei Diritti: siamo riusciti a metterlo in contatto con un centro per la disintossicazione delle persone affette da ludopatia e anche con un centro gestito dalla Caritas anti-usura per consentirgli di avere una piccola risorsa necessaria ad evitargli di perdere la casa a rischio di essere messa all'asta.

Siamo anche riusciti a bloccare tutte le azioni esecutive attivate nei suoi confronti e adesso Antonio può guardare alla vita con rinnovata fiducia e finalmente libero dal suo abuso per il gioco. Se anche tu come Antonio stai vivendo delle situazioni di difficoltà o conosci qualcuno che potrebbe avere bisogno di aiuto scrivici alla mail tiascolto@lacasadeidiritti.it. Le parole muoiono se non vengono ascoltate».