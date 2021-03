Emergenza Covid, il commissario Giustini atteso in Procura mercoledì mattina

CAMPOBASSO. Il commissario ad acta della sanità molisana comparirà davanti al capo della Procura di Campobasso, il dottor Nicola D’Angelo, mercoledì 10 marzo, al palazzo di giustizia del capoluogo. E’ scritto nel registro degli indagati con l’accusa di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. L’avviso di garanzia gli è stato notificato giovedì scorso, alla viglia dell’audizione che il generale della Guardia di Finanza ha tenuto in Consiglio regionale per fare chiarezza sulle misure messe in campo contro l’emergenza sanitaria. Gli inquirenti, Procura e Nas di Campobasso, gli contestano come non abbia deliberato atti di sua competenza, necessari all'erogazione dei livelli assistenziali in relazione all'emergenza pandemica, nominando illegittimamente il direttore generale dell’Asrem quale commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, incarico, secondo gli inquirenti "di sua pertinenza e non derogabile ad altri". Quest’ultimo aspetto appare quello meno rilevante. Giustini non poteva nominare Florenzano perché l’unico riferimento dell’emergenza è lui. Piuttosto sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti ci sarebbero alcuni provvedimenti compiuti illegittimamente e soprattutto atti che avrebbe dovuto deliberare in qualità di unico responsabile della catena di comando che ha gestito e continua a gestire la delicata fase emergenziale. L’inchiesta - ampia e complessa, da cui ne scaturiranno altre - è nella fase centrale. La convocazione di Giustini è un passaggio fondamentale. Al difensore del generale - l’avvocato Mariangela Di Biase - è stato notificato un documento con le contestazioni avanzate dalla Procura. Tante contestazioni, tanti aspetti, molti legati tra loro. Insomma uno spaccato completo su tutta la situazione: dai dati trasferiti a Roma, alle terapie intensive - che sono 39 -, al presunto malfunzionamento dell’impianto di ossigenazione di malattie infettive, all’adeguamento delle strutture per fronteggiare la seconda fase della pandemia, al Covid hospital. Chi doveva fare cosa e chi non ha fatto? In Procura, sulla base delle informative dei Carabinieri del Nas coordinati dal comandante Mario Di Vito, hanno le idee molto chiare e a Giustini chiederanno il conto di quasi dodici mesi di gestione dell’emergenza epidemiologica.