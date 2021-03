San Timoteo, in tilt la centralina e ospedale al buio: attivo il gruppo elettrogeno

TERMOLI. Prima domenica di marzo da incubo: guasto alla centralina elettrica dell’ospedale San Timoteo nella notte e presidio al buio. E’ avvenuto intorno alla mezzanotte e il gruppo elettrogeno si è messo in funzione intorno all’1.30. Pazienti ventilati a mano, situazione di emergenza, dunque, in viale San Francesco. In tilt oltre all’illuminazione anche computer e frigoriferi. Il gruppo elettrogeno tiene attivi ventilatori e Cpap al momento.

In corso anche il trasferimento di alcuni pazienti, che necessitano di prestazioni al momento ineseguibili a causa del blackout.

Il direttore generale dell'Asrem Florenzano ha confermato che la natura del guasto è stato un corto circuito a tre interruttori, che hanno provocato l'interruzione dell'energia elettrica in Radiologia e nel sistema di riscaldamento. E' stata allertata nella notte anche la Protezione civile per una fornitura di gasolio per garantire il funzionamento del gruppo di continuità.