Zona rossa, udienze e testimonianze: Russo disciplina i processi con imputati agli arresti

LARINO. In tribunale c’è un gran daffare per adeguare di volta in volta all’evoluzione della pandemia e della colorazione del territorio l’organizzazione degli uffici e dell’attività giudiziaria. Lo scorso 2 marzo, il presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo, d’intesa col Procuratore e col presidente del Consiglio dell’ordine forense, a precisazione e chiarimento del provvedimento organizzativo del 7 febbraio scorso, quando venne introdotta la zona rossa nel basso Molise, ha evidenziato che le disposizioni sul rallentamento dell'attività giurisdizionale durante la vigenza della "zona rossa", ivi contenute, non possono estendersi anche ai processi e procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare disposta negli stessi singoli processi o procedimenti (carcere o arresti domiciliari), i quali, perciò, devono sempre essere celebrati, anche con l' escussione dei testimoni, escussione che non può, quindi, essere rinviata, salva restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 4, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176. Su richiesta dell'imputato in stato di custodia cautelare o del suo difensore il processo o procedimento potrà comunque essere rinviato. Restano ferme tutte le altre misure già adottate.