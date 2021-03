COLLETORTO. La tradizione della Quarantana, la bambola quaresimale, con penne di oca o di gallina, aringa e fuso in mano, si moltiplica e va lontano. Questa pupa tutta scura o colorata giunge da Santa Croce di Magliano. Grazie ad Antonella e Maria Licchio è approdata nel cuore dell’abitato con un bell’esemplare di artigianato locale. Ha già perso le sue prime piume per abbracciare il calore della Resurrezione Pasquale. Ai suoi piedi ostenta il ritmo del tempo, cadenzato, che va via ogni settimana. Contro ogni forma di maleficio o pandemìa , come decretano le sue radici greche e latine, in questo doloroso periodo, la pupa è sensibile e vicina a chi soffre di più la malattia. Nella sua versione più tradizionale, la Quarantana ci riporta ad una scena mitologica dell’antica Roma per fare luce sui tanti enigmi della memoria. Talvolta sembra mettersi nei panni di una delle tre Matres Parcae, Cloto. Col suo fuso filatrice di vita, Dea figlia della Necessità e del Destino, ad ogni vivente assegna la durata del cammino esistenziale. Come si rileva nella monografia “Pupe, pupatte e bambole”, Santa Croce di Magliano, 2015, da cui sono tratte le foto d’archivio allegate. La pupa tutta sola è pronta a spiccare il volo in un cantuccio oppure in uno spaccato urbano solitario, completamente vuoto. Nel momento in cui non smette di girare il Coronavirus con le sue letali spine, la pupatta quaresimale, travestita da bambina, innocente e piccolina, diventa il simulacro senz’altro più felice. Dirimpetto alla Chiesa del Purgatorio, sede di una congrega solidale risalente alla fine del Seicento, sta, come “tra color che son sospesi”, per parafrasare l’espressione contenuta nel secondo Canto dell’Inferno di Dante Alighieri. Adesso la pupatta prende da tutti le distanze per proteggere gli abitanti. Vive sola, appesa sottovento, tra una finestra ed un balcone. In questo pezzo di spazio celeste oscilla come un’altalena tra cielo e terra. La sua fede è forte. Ha lo spirito di un angelo custode. Si arrampica. Si commuove. Bagna con le sue lacrime il cielo luminoso. Sale in alto per pregare. Si lamenta contro tutto ciò che non va e non si fa, in questa fase fragilissima, dove, all’improvviso, si spezza in piena solitudine il corpo di una vita. Ci dice di rispettare ogni norma contro le varianti del Covid-19. Ci sussurra dolcemente: «La vita è bella quando resiste e supera le prove più dure del nostro tempo». Tra le tante ombre un pensiero positivo, dunque, che incarta nel cammino tortuoso dell’uomo una buona dose e rassicurante energia di vita.