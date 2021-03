Ora o mai più, il nuovo San Timoteo: dalla tragedia Covid alla grande occasione

TERMOLI. La drammatica realtà attuale attira completamente l’attenzione di tutti. Ma occorre pensare anche al dopo.



Le perdite pandemiche di vite umane non sono recuperabili. Ed i politici s’impegnino affinché da una tragedia nasca un bene per Termoli ed il Molise.

A livello personale ognuno sa riconoscere le grandi occasioni della propria vita, anche se, per alcune di esse, l’aspetto negativo potrebbe sembrare preponderante: un lavoro mancato, il grande amore, una svolta decisiva per la carriera, un trasferimento al primo impatto non conveniente o antieconomicoetc… Naturalmente il problema di cogliere le grandi occasioni è di saperle riconoscere e di attivarsi di conseguenza.

Quanto sopra vale più o meno anche per una Paese, per una regione, per una città. E restringendo il perimetro vale anche per un ospedale, il nuovo San Timoteo: un grande ospedale con servizi di qualità, con punte di eccellenza, un riferimento anche al di fuori del Molise. Insomma il nuovo San Timoteo come luogo di eccellenza per prevenire e per curare, in una cittadina come Termoli, il cui futuro, pandemia a parte, è legato al turismo.

E chi può realizzare il nuovo San Timoteo? I politici termolesi e molisani insieme. Comprendo l’obiezione di quelli che stanno leggendo ora e dei tanti (oltre14.000 e che ringrazio) che ricordano quanto scritto domenica scorsa circa i politici e sulla loro inerzia e sull’ignorare che prevenire è meglio che curare (soprattutto se si tratta di una pandemia). Ed ad essi rispondo. Chi altri sennò?

Essi, i politici, tutti insieme dovrebbero pensare ad una regione piccola territorialmente, ma bella importante con una sua identitàriconoscibile. Ed in questa direzione creare progetti di sviluppo nella consapevolezza che se il Molise vuole diventare una regione importante, Termoli ne deve diventare la sua punta di diamante, obiettivopiù facilmenteraggiungibile se alla bellezza naturale, coltivata e ben promozionata, si aggiungesse un ospedale importante, il nuovo San Timoteo

A questo proposito occorre cogliere le occasioni man mano che capitano

Una di queste è nata in maniera più che palese, anche a seguito della visita degli ispettori del ministero della sanità.



Dalla quale èvenuto a galla anche per il governo centrale la situazione disastrosa (che ovviamente i molisani conoscevano bene ) dei tre ospedali pubblici di Campobasso Larino e Termoli. La relazione non lo dice in maniera esplicita,ma lo fa capire, che potrebbero essere collocati tra i primi del continente africano e gli ultimi del continente europeo.

Ebbene partendo da questo documento (arma n1) e da quanto dice la Costituzione “la salute è uguale per tutti (arma n2), i politici termolesi,del Basso Molise e di tutta la regione dovrebbero muoversi insieme con l’obiettivo di una nuova ed efficiente struttura sanitaria molisana E perraggiungerlo dovrebbero solo creare l’arma n3: la coesione che dovrebbe emergere dal loro amore per il Molise. Un’aggregazione dei politici molisani i quali dovrebbero prima di tutto perseguire ed ottenere il bene del Molise, e non inseguire e fotocopiare le schermaglie partitiche a livello nazionale.

L’occasione è fornita purtroppo da una pandemia, ma è unica. A livello centrale ci sono sensibilità e soldi per il rilancio della sanità pubblica ed il Molise e Termoli non possono non parteciparvi. Ma l’esperienza insegna che nulla viene dato rimanendo fermi in attesa.

E che il nulla non crea nessun ricordo dei burocrati che,come dei criceti corrono a perdifiato sulla loro ruota Ed invece sprecano energie per non andare da nessuna parte. Mentre i responsabili di una regione e dell’unica vera cittadina molisana poggiata sull’Adriatico potrebbero creare qualcosa d’importante per la vita dall’occasione letale pandemica ed essere ricordati a futura memoria.

Quindi l’esortazione di tutti i cittadini è che i politici singolarmente facciano emergere il seme del Bene per il Molise e tutti insieme partoriscano la coesione: “solo compatti si vince”. E ricordando che, se pur figlia della pandemia, per la sanità molisana e per il nuovo San Timoteo di Termoli è nata la “Grande occasione, ora o mai più”.

Luigi De Gregorio