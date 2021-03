Facciolla: Giustini viene rimosso, impediamo a Toma di mettere le mani sulla sanità

CAMPOBASSO. Intervento "politico" del segretario regionale dem, Vittorino Facciolla, per sbarrare la strada a Toma verso la nomina a commissario alla Sanità del Molise: «Dopo la conferma che il commissario Giustini è indagato per omissioni e per abuso d'ufficio si rende necessario sostituire Il commissario straordinario e sembrerebbe che Toma stia puntando avidamente a ricoprire questo incarico.



Lo stesso Toma che si beava della scelta dell’Ospedale da campo, sottolineando che solo lui aveva il potere di farlo, e adesso che l’ospedale tenda è realizzato e vuoto, non si capisce con quale criterio sia stato richiesto; anche perché proprio stamattina ci è arrivata la notizia che il Molise è al primo posto fra le regioni che stanno facendo ricorso alla Cross, il sistema posto in essere dal Ministero della Salute per trasferire i pazienti fuori regione.



Dobbiamo impedire ad ogni costo che Toma diventi commissario alla Sanità, che la persona che è parimenti responsabile e che ha contribuito a creare questo disastro possa ricoprire ruoli che gli consentano di perpetrare altri danni a discapito del Molise e dei molisani.



Insieme al Movimento 5 Stelle ed al Leu, abbiamo già inviato una missiva al Presidente del Consiglio, Ministero della Salute ed al Mef per far presente quanto sta accadendo in Molise e per impedire a Toma di mettere le mani ancora una volta sulla nostra sanità devastata.

Intanto, ci arrivano notizie drammatiche dall' ospedale San Timoteo dove, da questa notte, manca la corrente elettrica e moltissimi pazienti attaccati ai respiratori hanno avuto problemi e dove alcuni di loro, sembra siano stati ventilati a mano dai medici fino al ripristino parziale della corrente attraverso un gruppo elettrogeno.

Ancora adesso mentre vi scriviamo la situazione non si è risolta e tutti i macchinari, computer, frigoriferi, respiratori dell'ospedale San Timoteo stanno funzionando grazie al gruppo elettrogeno.

Intanto, fuori, le tende dell'ospedale da campo allestite in due giorni e mai utilizzate per alcun ricovero restano perfettamente funzionanti ma vuote.

Qualcuno ipotizza che l'impianto elettrico dell'ospedale San Timoteo sia saltato proprio a causa del nuovo ospedale da campo che assorbe corrente elettrica.

Ma non è questo quello che conta. Non sta a noi trovare le cause.

Quello che possiamo fare invece è fermare questa disorganizzazione, questa evidente incapacità di programmare, questa palese inadeguatezza assoluta nel gestire l'ordinario e lo straordinario come un'emergenza richiede.

Ospedale da campo vuoto e San Timoteo senza corrente elettrica sembrano cronache di uno scenario da guerra e invece siamo nel Molise 2021.