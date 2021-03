Ricorso dichiarato improcedibile sulla Florio Group, bacchettate dal M5S

TERMOLI. Dichiarato improcedibile il ricorso al Consiglio di Stato promosso dal Comune di Termoli che aveva appellato la sentenza di primo grado del Tar Molise sull’iniziativa portata avanti dalla Florio Group contro l’affidamento della gestione idrica alla Crea, ora Acea Molise. A darne notizia il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle: «Il Consiglio di Stato lo scorso 26 febbraio, ha definitivamente pronunciato in merito all’annosa questione che ha visto il Comune di Termoli soccombente in primo ed ora in secondo grado in relazione alle proroghe del servizio di gestione del servizio idrico e di depurazione delle acque reflue urbane. La vicenda, portata in Consiglio comunale a settembre, non ha fatto desistere la maggioranza che ha votato per l’approvazione della proposta di ratifica della Delibera di G. C. n. 299 del 17.12.2019 nonostante gli interventi in assise, dei consiglieri Di Michele, Stumpo e Sbrocca capigruppo dei rispettivi gruppi di minoranza. L’appello è stato dichiarato improcedibile con condanna alle spese del Comune di Termoli per 5.000 euro somma che incide inopinatamente sulle casse del nostro Comune. A pagare sono sempre i cittadini!»