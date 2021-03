TERMOLI. Il sindaco Francesco Roberti e il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano in sopralluogo all'ospedale San Timoteo di Termoli nella mattinata di oggi, dopo il guasto alla cabina elettrica che ha determinato l'interruzione di energia elettrica nel presidio di viale San Francesco. L'elettricità è tornata in tutti i reparti che erano rimasti al buio intorno all'ora di pranzo o poco dopo. A spiegarci come sono andate le cose e quali interveniti sono stati effettuati il primo cittadino, il manager dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e il Primario del Pronto soccorso Nicola Rocchia, responsabile della gestione Covid al San Timoteo, che assieme al direttore sanitario Celestino Sassi hanno fatto il punto della situazione durante le operazioni di ripristino.