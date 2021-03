Un anno di pandemia: lunedì a Termoli in Diretta i familiari delle vittime Covid

TERMOLI. L’emergenza Covid in Molise traguarda il primo anno. Il coronavirus si è manifestato in Molise, nel basso Molise, in particolare, nella prima settimana del marzo 2020 e da allora, salvo periodi di basso o nullo contagio, non ci ha più mollato.

Termoli in Diretta, questa volta, nel consueto appuntamento del lunedì sera, alle 18.30, nella giornata dell’8 marzo propone una edizione particolare, dedicata alla memoria, alle sofferenze, ai lutti, al cordoglio, al ricordo e alle testimonianze di coloro che sono volati in cielo in questa maledetta pandemia, che ha sconvolto l’esistenza di tutti, ma soprattutto di coloro che hanno persi i propri affetti.

Ci saranno degli ospiti che proporranno il proprio personale omaggio alle persone a cui volevano più bene, che ringraziamo sino ad ora. Una puntata davvero speciale, unica nel suo genere, che Termolionline dedicherà proprio alle quasi 400 vittime del Molise e alle ormai centomila dell’Italia intera.

L’editore Nicola Montuori sarà in collegamento live streaming dallo studio di Termolionline, sia sulla pagina Facebook che sul nostro portale.

L’invito a tutti i lettori è quello di seguire Termoli in Diretta dalle 18.30 di domani, lunedì 8 marzo.